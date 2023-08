Casablanca : un policier utilise son arme de service au tramway

Un agent de police, chargé d’assurer la sécurité des rames du tramway de Casablanca, a été contraint de faire usage de son arme de service, le soir du lundi 28 août, afin de mettre un terme aux actes criminels d’un dangereux récidiviste. Ce dernier, âgé de 39 ans, menaçait la sécurité et la vie des employés et des usagers du tram, à l’aide de son arme blanche.

Selon les premières conclusions de l’enquête diligentée sur cette affaire, le mis en cause a d’abord menacé l’employé chargé de contrôler les billets. Puis, il s’en est pris physiquement à l’agent de police chargé de la sécurité des rames du tram qu’il a blessé à l’aide de son arme blanche.

Par conséquent, le policier a été contraint de faire usage de son arme de fonction avec laquelle il a touché l’assaillant au niveau des jambes. Tous les deux ont été transférées à l’hôpital afin qu’ils y reçoivent les soins appropriés. La Brigade police judiciaire a diligenté une enquête sur cette affaire, sous la supervision du parquet général compétent.

À noter que le mis en cause a de nombreux antécédents judiciaires, huit plus exactement, selon son lourd casier. On cite : vandalisme de biens publics, menaces à l’aide d’arme blanche, consommation de drogue, vols, coups et blessures portés à autrui, état d’ivresse sur la voie publique, entre autres actes criminels.

Larbi Alaoui