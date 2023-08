Maroc: les prix des oignons flambent !

Les prix des oignons ont récemment connu une revue exorbitante, sur tous les points de vente et autres marchés du Maroc, le kilogramme coûtant actuellement entre 7 et 8 DH.

De quoi faire pleurer de rage et d’indignation tous les consommateurs de ce légume presque indispensable dans toutes les sortes de succulents tagines du cru! Et via les réseaux sociaux, de très nombreux citoyens ont tenu à exprimer leur vive colère à cause de la cherté de plusieurs légumes, surtout que parmi ces derniers les oignons ont atteint les prix astronomiques précités.

Et un professionnel du secteur, dans une déclaration à Le Site info, a expliqué que cette revue à la hausse est inhérente à celle des carburants. Rien de nouveau sous le soleil, comme de coutume, quoi!

Quant aux citoyens, dans des déclarations allant dans le même sens, ils ont émis leurs craintes légitimes que cette nouvelle augmentation des prix des légumes n’augure d’autres revues à la hausse dans les prochaines semaines.

Larbi Alaoui