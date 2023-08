Rentrée scolaire: les libraires s’impatientent (VIDEO)

Les librairies connaissent la même léthargie habituelle pendant la saison estivale, due aux vacances des familles marocaines, en attendant l’approche de la rentrée scolaire 2023-2024, dans les deux prochaines semaines.

Pour Amine, un libraire de Casablanca, la faible affluence que vivent les librairies depuis le début de cet été n’est pas si étrange que cela et que ses collègues et lui prennent leur mal en patience, dans l’expectative que dans une semaine, les choses reprendront leurs cours normal et les familles s’apprêteront à penser à la rentrée scolaire.

A propos des prix des fournitures scolaires, Amine a déclaré à Le Site info qu’ils ne connaîtront nulle revue à la hausse cette année, selon lui. Quant aux augmentations des prix pratiquées l’année dernière, elles auraient coïncidé avec le summum de la crise mondiale qui avait occasionné la revue à la hausse des prix de nombreux produits, dont le papier, a expliqué notre interlocuteur.

Concernant les programmes et les manuels scolaires, notre libraire pense que les choses resteront en l’état, sans changement notable. Surtout, a-t-il souligné, que le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports n’a annoncé aux libraires aucune modification à propos des programmes et des manuels scolaires.

Larbi Alaoui