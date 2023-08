Azilal: un père et son fils périssent sous l’effondrement d’un terrain argileux

Un soixantenaire et son fils ont trouvé la mort après l’effondrement d’un terrain argileux, mercredi 16 août, au douar Aftis In Boulemane, dans la commune rurale d’Anergui, province d’Azilal. Alors que le frère jumeau du fils s’en est sorti vivant, mais grièvement blessé.

Et selon une source locale, les deux victimes et le frère blessé étaient en train d’extraire de l’argile dans le but de construire le plafond de leur domicile, avant que cet effondrement du terrain argileux ne cause ce drame familial.

Lequel drame a mis fin, sur le coup, aux jours du père, âgé de 68 ans, et à ceux de son fils de 15 ans, ayant succombé, à son tour, lors de son transfert au centre hospitalier d’Anergui.

L’autre jumeau, ayant survécu à l’effondrement, a été grièvement blessé au niveau des membres inférieurs, a souligné la même source. Celle-ci a aussi précisé qu’une enquête a été diligentée sur ce drame par les autorités compétentes, sous la supervision du parquet général.

L.A.