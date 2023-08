Tétouan: pour incitation à l’émigration clandestine, un célèbre influenceur interpellé (PHOTO)

Les services sécuritaires de la ville de M’diq ont interpellé l’influenceur et youtubeur célèbre, Ayoub Hichou, à cause d’extraits d’enregistrements vidéos publiés sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.

Ainsi, un ami proche d’Ayoub Hichou a révélé, via son compte officiel Instagram, que l’influenceur et youtubeur a été incarcéré à la prison locale dite « Somal », à Tétouan.

De leur côté, des médias ont souligné qu’Ayoub Hichou, connu par ses vidéos spontanées et humoristiques, est suspecté d’être impliqué dans une affaire d’incitation à l’émigration illégale, à partir de la ville marocaine de Sebta, encore sous occupation espagnole.

De même que le youtubeur marocain était apparu dans de nombreux enregistrements vidéos, sur les réseaux sociaux, en compagnie de jeunes qui aspiraient à émigrer clandestinement en Europe, à partir de Sebta.

L.A.