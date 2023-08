La plage de Rabat transformée en véritable dépotoir (VIDEO)

Il est vraiment regrettable que l’ex-belle plage de la capitale soit devenue un vrai et honteux dépotoir nauséabond. Fini donc le temps des douches et des toilettes publiques propres, des poubelles installées ça et là, à la disposition des estivant!

Sachant que les familles motorisées et les jeunes qui prennent quand même les bus, toujours bondés, préfèrent se déplacer à quelques kilomètres de Rabat vers la plages de Témara, du Petit Val d’or, des Sables d’or, des Contrebandiers, entre autres plages du littoral atlantique.

Mais cela veut-il dire que la situation déplorable de la plage de Rabat a rendu les lieux désertés? Pas du tout! Avec les températures élevées qui sévissent dans presque toutes les régions du Royaume, la plage connaît une affluence importante de résidents et de visiteurs de la capitale.

Et c’est ainsi que la caméra de Le Site info a filmé cette situation déplorable, constatée depuis quelques années seulement, et constituée d’entassements d’ordures diverses, de déchets et de détritus de toutes sortes que des estivants inciviques et inconscients ont impunément osé laisser sur le sable. Dire que cette plage et celle de Salé qui lui fait face sur la rive droite du Bouregreg étaient parmi les plages les plus prisées, les plus propres, dans un temps tristement révolu que les moins de cinquante ans et de soixante ans « ne peuvent pas connaître » !

Larbi Alaoui