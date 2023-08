Canicule à Taza: ruée vers les cascades de Ras El Ma

Par LeSiteinfo avec MAP

Situées à une douzaine de kilomètres de la ville de Taza, plus précisément dans la commune de Bab Boudir, porte d’entrée du célèbre parc de Tazzeka, les chutes d’eau de Ras El Ma s’imposent comme l’un des principaux refuges pour les habitants de Taza, en quête de détente et de fraicheur en ces temps de forte chaleur.

La région de Ras El-Ma est réputée pour être une destination nationale de choix pour les familles marocaines, notamment celles issues des localités voisines, tout au long de l’année. Pendant les saisons du printemps et de l’été, elles enregistrent une affluence record de visiteurs à la recherche d’un lieu de rafraichissement et de calme. Ces cascades se caractérisent par leur eau douce et froide toute l’année et une arboriculture riche et fascinante dont cerisiers, amandiers, oliviers, figuiers et pruniers. Ces plantations constituent, par ailleurs, une source de subsistance pour la population.

La zone des chutes d’eau de Ras El Ma est considérée comme le début de la chaîne du Moyen Atlas au sud de la ville de Taza, et de la réserve et du parc national de Tazzeka, qui est une attraction touristique et une réserve nationale composée de 154 sites biologiques et écologiques.

Najim Hazzat, un amoureux de la région de Ras El Ma, a déclaré à la MAP que la région est populaire auprès des visiteurs de diverses villes marocaines, et a connu récemment des travaux de réhabilitation des infrastructures, dont la rénovation de l’ancienne route régionale reliant Taza et Boulemane, ajoutant que la région de Ras Al Ma est une zone pittoresque qui forme l’extension d’une ceinture touristique naturelle qui comprend outre Ras El Ma, la grotte Friouato, Bab Boudir et Adamam au milieu du parc Tazzeka.

Rachid, membre de la communauté marocaine à l’étranger, a indiqué, de son côté, que les habitants de la ville de Taza viennent à Ras El Ma pour échapper à la chaleur, se rafraîchir en nageant dans ces eaux, où règne calme et confort, ajoutant que les visiteurs peuvent également profiter de ses belles vues panoramiques.

Bien que le site soit très prisé par les visiteurs tout au long de l’année, il n’en demeure pas moins que des travaux de réhabilitation de ses infrastructures sont nécessaires pour qu’il devienne une attraction touristique par excellence.

