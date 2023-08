Lionnes de l’atlas: « Ta cuisine! », une campagne misogyne, indigne la Toile

Elles ont été la première équipe continentale et du monde dit arabe à réussir à se qualifier à la Coupe de football féminine de la FIFA 2023! Elles sont parvenues à passer au deuxième tour, surclassant ainsi l’équipe allemande, grande favorite du groupe et prétendante au sacre final, éliminée au premier tour de la compétition.

De quoi rendre un grand hommage à nos Lionnes de l’Atlas! Sauf que des Cassandre et des oiseaux de mauvais augure d’ici, hélas et surtout du pays « houk », trouvent à y redire et s’en vont avec leurs sarcasmes, leur quolibets et leurs critiques insensées.

Cependant, les Marocain(e)s, les vrai(e)s, ne pouvaient rester coi et passer outre à ces voix hostiles et haineuses. Ainsi, l’Association Tahadi pour l’Egalité et la Citoyenneté a vivement critiqué ce que ces voix discordantes ont osé proférer, ces derniers jours, d’hostilité malveillante, soi-disant dans une « campagne » imbécile, sous le slogan misogyne de « Ta cuisine! ».

Insultes et vulgarités grossières et inadmissibles ont accompagné cette vile et honteuse « campagne » et ont visé notre sélection nationale de football féminine. Ceci, à travers de nombreuses pages sur les réseaux sociaux, exprimant violence verbale et haine contre nos valeureuses joueuses, qui n’ont point démérité, bien au contraire, envers et contre tous leurs détracteurs, osant leur demander de « retourner à leurs cuisines et à leurs tâches ménagères »(sic). Vraiment hallucinant comme réflexions bêtes, méchantes et jalouses!

Dans un communiqué, l’Association Tahadi pour l’Egalité et la citoyenneté a considéré que ces actes virtuels hostiles et pusillanimes constituent un danger réel pour la sécurité et pour la santé physique et morale de nos footballeuses. Et d’alerter sur la dangerosité du contenu de ces pages sur Facebook et Tik Tok, entre autres réseaux sociaux, qui comptent parmi les actes de violence dont la poursuite judiciaire des auteurs qui osent les colporter,- sans vergogne, ni honte, ni pudeur-, devrait être de rigueur.

La même Association a insisté que le fait que malgré les efforts déployés par les différentes instances étatiques, comme programmes et projets, en vue de la défense de la cause de la femme marocaine contre toute sorte de violence, il est déplorable de constater, au quotidien, des actes de violence dont sont victimes les femmes et les jeunes filles, tous secteurs confondus, consistant en humiliations, abus, injustice, ainsi que publication et diffamation de données personnelles concernant la vie privée de certaines.

Larbi Alaoui