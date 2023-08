Agadir: un automobiliste violemment agressé par un gardien de voitures

Les éléments de la Sûreté nationale d’Agadir ont interpellé, lundi 7 juillet, un gardien de voitures qui a physiquement agressé un automobiliste.

Selon une source fiable de Le Site indo, la victime de cette violence physique a porté plainte auprès des services sécuritaires à l’encontre du « gilet jaune » qui l’a tabassé. Laquelle plainte a été accompagnée d’un certificat médical dûment paraphé par l’un des médecins du service des urgences du centre hospitalier régional Hassan II, faisant état de violences physiques dont ont résulté des blessures et des ecchymoses au niveau des membres supérieurs du plaignant.

Suite à cela, les services sécuritaires se sont empressées sur les lieux et ont procédé à l’interpellation immédiate du mis en cause, qui a été placé en garde à vue pour complément d’enquête, sous la supervision du parquet général compétent.

Notre source a précisé que cette agression a commencé par une altercation et des échanges langagiers virulents entre le gardien de voitures et l’automobiliste qui voulait garer sa voiture sur un parking public. Sauf que le gardien de voitures a exigé 30 DH de l’automobiliste, somme que celui-ci a jugée exagérée et illégale. Réflexion juste et civique, mais qui a poussé le gardien à user de violence physique conte un paisible citoyen.

