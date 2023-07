Visa Schengen: l’anarchie au sein des TLS Contact interpelle le Parlement

Le député Mohamed Hichami, du groupe du Mouvement populaire (MP), à la Chambre des représentants, a évoqué le sujet de « l’anarchie « ambiante qui prévaut au sein des TLS Contact, chargés de la collecte et du traitement des demandes de visas Schengen.

Dans une question écrite adressée à Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE, le député harakiste a affirmé avoir suivi, via les réseaux sociaux, l’affluence importante des citoyens marocains devant les sièges des TLS Contact en charge de la collecte des demandes de visa, au lieu et place des consulats d’Allemagne, d’Italie, de France, d’Espagne et du Royaume-Uni, entre autres.

La cause des ces attroupements, selon Mohamed Hachimi, est le retard incompréhensible et inadmissible dont ces sociétés font preuve dans le traitement des demandes et l’ignorance de leurs auteurs de ce qu’il en est advenu, à travers les sites électroniques.

Ce qui oblige les demandeurs de visa à se déplacer aux sièges des TLS Contact, pendant des jours et des nuits, sous la chaleur caniculaire actuelle, sans pouvoir trouver, pour certains, un lieu d’hébergement, a déploré le député du MP. Alors que parmi ces demandeurs, se trouvent des personnes âgées et des malades, « appartenant à des franges de la population fragilisée et démunie », a-t-il tenu à souligner.

Pour toutes ces raisons, le député harakiste s’est interrogé sur la partie chargée de contrôler ces sociétés et si ces dernières possèdent un cahier de charges précis, possédant au moins la possibilité d’avoir recours à des moyens digitaux, afin de faire face à ces problématiques épuisantes, inhérentes aux longues attentes.

