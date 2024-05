Aïd Al Adha au Maroc: combien coûtera le mouton ?

A l’approche de l’Aïd Al Adha, les éleveurs ont entamé l’importation, en provenance de l’Espagne, de la Roumanie et du Portugal, des ovins destinés à l’abattage afin de renforcer l’offre nationale et stabiliser les prix.

Au micro de Le Site info, Saad El Mardi, éleveur à Médiouna, près de Casablanca, a indiqué avoir importé des moutons afin de bénéficier du soutien accordé par le gouvernement et diversifier le cheptel. «Les moutons locaux sont plus chers que ceux importés», a-t-il souligné.

Maintenant, a précisé notre source, les importateurs font face à de nombreux aléas, dont le transport. «Plusieurs éleveurs ont importé des moutons mais n’ont pas trouvé de moyen de transport vers le Maroc», a déploré l’éleveur.

Par ailleurs, El Mardi a assuré que les moutons seront plus chers cette année. «Le bétail sera plus cher de 350 dirhams. Concernant la race «Sardi», le kilo coûtera 75 dirhams. Le prix du mouton variera donc entre 2000 et 10.000 dirhams. Quant aux races importées, le «fertas» sera proposé à 60 dirhams le kilo et le «garn» à 65 dirhams. Le prix du mouton importé oscillera ainsi entre 1500 et 3000 dirhams», indique-t-il.





Selon l’éleveur, les ménages marocains, surtout ceux aux revenus modestes, s’offrent les moutons espagnols vu que leur coût est abordable et à la portée de toutes les bourses.

