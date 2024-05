Qualif. Mondial 2026: la date et l’heure du match Maroc-Congo dévoilées

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection marocaine « A » affrontera son homologue de la République du Congo, le 11 juin prochain (17h00) au Stade des Martyrs à Kinshasa, en match comptant pour la 4è journée des qualifications du groupe E (zone Afrique) de la Coupe du Monde 2026, a indiqué la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Pour le compte de la 3è journée, les Lions de l’Atlas seront opposés à la Zambie, le 7 juin (20h00) au Grand Stade d’Agadir.

L’équipe nationale s’était imposée, le 21 novembre dernier, en déplacement face à la Tanzanie sur le score de 2 buts à 0 lors de son seul match disputé jusqu’à présent dans ces éliminatoires africaines.

Le Maroc occupe la première place du groupe E avec 3 points, aux côtés de la Zambie, le Niger et la Tanzanie, tandis que le Congo est 5è avec 0 point à son compteur.





Organisée conjointement par le Mexique, le Canada et les États-Unis, la Coupe du monde 2026 démarrera le 11 juin au stade Aztèque de Mexico et s’achèvera le 19 juillet à New York au MetLife Stadium.