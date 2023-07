Maroc-Algérie: Mohammed VI souhaite « un retour à la normale et une réouverture des frontières »

Les relations entre le Maroc et l’Algérie « sont stables, nous aspirons néanmoins à ce qu’elles soient meilleures », a affirmé le Roi Mohammed VI.

« Depuis quelques mois, beaucoup demandent à savoir où en sont les relations entre le Maroc et l’Algérie. Ces relations sont stables, Nous aspirons néanmoins à ce qu’elles soient meilleures », a indiqué le Souverain dans Son Discours adressé, samedi soir à la Nation, à l’occasion de la Fête du Trône.

A ce propos, le Roi a rassuré « nos frères en Algérie, leur direction et leur peuple qu’ils n’auront jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc ».

« Nous leur confirmons aussi tout le prix que Nous attachons aux liens d’affection et d’amitié, aux échanges et aux interactions entre nos deux peuples », a ajouté le Souverain, priant le Très-Haut pour « un retour à la normale et une réouverture des frontières entre nos deux pays voisins et nos deux peuples frères ».

« L’action que Nous menons au service de Notre peuple ne consiste pas uniquement à gérer les questions internes », a relevé le Roi. Elle réside aussi dans « Notre détermination à fonder des relations solides avec les Etats frères et amis, et plus particulièrement avec les pays voisins », a précisé le Souverain.

