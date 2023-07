Une fille de 13 ans séquestrée à Laâyoune

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Laâyoune ont procédé, dimanche soir, à l’interpellation de deux individus âgés de 19 et 21 ans, soupçonnés d’être impliqués dans une affaire de détournement de mineur, de séquestration et de non-dénonciation d’un crime, apprend-on de source sécuritaire.

Les suspects ont été interpellés après que l’un d’entre d’eux eut détourné une mineure de 13 ans avant de la séquestrer dans sa voiture et de la violenter, précise la même source, ajoutant que ces actes criminels qui se sont déroulés en présence du deuxième suspect, sans les avoir dénoncés, ont été filmés et diffusés sur les pages de réseaux sociaux.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de révéler les tenants et aboutissants de cette affaire, et déterminer les véritables mobiles de la perpétration de ces actes criminels, ajoute la même source.

S.L.