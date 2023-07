Cinerji fait sa grande entrée dans le réseau cinématographique national

Raviver le réseau des cinémas au Maroc, est un objectif que s’est donné Hakim Chagraoui, fondateur et Président directeur général de Cinerji, un nouveau réseau de complexes cinématographiques, 100% marocain, qui verra le jour à partir de 2024.

Présentant ce concept à la presse, mardi à Casablanca, Chagraoui a expliqué que l’objectif est de « démocratiser le cinéma et le rendre accessible à tout le monde, en nous basant sur les dernières technologies afin de garantir aux spectateurs une qualité sonore et visuelle exceptionnelle, et offrant ainsi une occasion inédite d’expérimenter une nouvelle façon d’aller au cinéma au Maroc».

Cette «nouvelle façon», le secteur en a grandement besoin, le nombre de salles de cinéma ayant décru au dil des dernières années jusqu’à atteindre le petit nombre de 27 salles seulement à travers le royaume, aujourd’hui. Dans les années 80, le marché en comptait quelque 80. Et même si le marché a vu l’arrivée de nouveaux opérateurs et que la fréquentation a marqué une croissance, le potentiel demeure encore grand.

D’après les données du Centre cinématographique marocain (CCM), la fréquentation a marqué une progression de 8,2% en 2019, avec près de 1,9 millions d’entrées. En 2021, les cinémas marocains ont enregistré 663.604 entrées en 2021, avec 33,5 MDH de recettes guichets, contre 24 MDH en 2020.

Cinerji entend, donc, atteindre dans les trois ans à venir un vaste réseau de 25 complexes dans les principales villes moyennes du Maroc, offrant 150 salles pour un volume de 30.000 places. Investissement global: 400 millions de dirhams, souligne l’opérateur.

Première étape de ce projet, la reprise du complexe Imax au Morocco Mall de Casablanca, puis suivront des complexes Cinerji à Bouskoura, Dar Bouazza, Tétouan, Assilah, Kénitra, Salé, Settat, Béni-Mellal, Taroudant, Guelmim, Laâyoune, Dakhla, Essaouira, Nador, Ifrane et El-Jadida.

Dans la foulée des détails sur les atouts technologiques de ses projets, Chagraoui souligne que les prix d’entrée seront plus accessibles avec une moyenne de 30 dirhams, des réductions seront aussi proposées aux jeunes et aux seniors, en plus des cartes d’abonnement.

Cinerji compte également signer des conventions avec les écoles pour permettre aux jeunes élèves d’accéder au cinéma pour seulement 10 dirhams. Un réseau de 25 complexes programmé Cinerji contribuera au développement et à la décentralisation du parc cinématographique du pays, notamment à travers les villes moyennes marocaines.