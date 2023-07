Appels à installer des toilettes publiques sur les plages marocaines

De nombreuses associations environnementales et de défense de droits humains ont appelé à l’installation de toilettes publiques sur les plages marocaines, pendant la saison estivale actuelle. Ceci, vu la nécessité de sanitaires pour les citoyens, d’abord, mais aussi dans le but de la préservation des lieux dont, entre autres avantages écologiques, la garantie de la qualité des eaux de baignade.

Aussi, le manque flagrant de toilettes publiques sur la majorité des plages suscite-t-il l’indignation et la colère des estivants qui n’ont d’autres solutions que d’avoir recours aux sanitaires des cafés et restaurants des environs. Chose que de nombreux citoyens qualifient de laisser-aller et de laxisme manifestes des responsables des collectivités territoriales, ainsi que ceux des gestionnaires des plages,-s’il y en a bien sûr-, concernant cette carence sociétale aussi flagrante qu’embarrassante.

A ce propos, via leurs pages officielles sur les réseaux sociaux, de nombreux acteurs des droits humains ont confirmé que l’absence de toilettes publiques sur les plages marocaines constitue un véritable danger sur l’environnement, en sus des odeurs nauséabondes que ce manque de sanitaires engendre.

De même qu’ils ont déploré les effets négatifs que cela représente sur le tourisme interne, tout en appelant aussi à la remise en état et à la rénovation des anciennes toilettes publiques au sein des villes et à la création d’une « génération moderne » de sanitaires, dans différentes régions du Royaume.

Larbi Alaoui