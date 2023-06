Khouribga: un terrible accident fait deux morts

Un terrible accident s’est produit mardi sur la route nationale n°11, à l’entrée de Khouribga. Selon une source locale de Le Site info, un véhicule léger et un pick up sont entrés en collision, précisant que deux personnes sont décédées et une autre a été grièvement blessée.

Les services de la gendarmerie royale se sont rendus sur les lieux du drame et ont transféré les dépouilles à la morgue pour autopsie. La victime a également été évacuée à l’hôpital Hassan II pour recevoir les soins nécessaires.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

H.M.