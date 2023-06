Aïd Al-Adha: grand engouement pour les épices (VIDEO)

Les souks de vente d’épices de la capitale de l’Oriental, la ville d’Oujda, connaissent une grande affluence des citoyens, à l’approche imminente de la célébration de l’Aïd Al-Adha, ce jeudi 29 juin, selon ce que Le Site info a pu constater.

A ce propos, un vendeur oujdi, prénommé Mouad, nous a ainsi confirmé que les épices de toutes sortes ont bel et bien un succès considérable auprès des citoyens, dont la vente est en nette progression à l’occasion de la fête religieuse et familiale, en comparaison avec les autres jours de l’année.

Et de poursuivre que les « vedettes » incontestées des épices sont le curcuma, le cumin, la cannelle, le gingembre et le piment doux. Notre interlocuteur a également ajouté que les fruits secs complètent la liste des achats préférés des Oujdis, tels que les abricots, les noix et les raisins secs.

S’agissant des prix des épices, Mouad a assuré à Le Site info qu’ils sont à la portée de toutes les bourses, biens qu’ils aient connu une revue à la hauuse cette année, par rapport à l’année précédente. Sachant, a-t-il souligné, que par exemple le kilogramme de de poivre rouge coûte actuellement 60 DH, alors que celui de la cannelle est de 50 DH.

Larbi Alaoui