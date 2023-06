Aïd Al-Adha: mobilisation de plus de 5400 agents de propreté à Casablanca

La Société « Casablanca pour l’environnement » a annoncé avoir mobilisé tous les moyens et ressources humaines afin de préserver un haut niveau d’entretien et de propreté, à l’occasion de la célébration de l’Aïd Al-Adha.

Et ce, en étroite coordination avec les deux sociétés déléguées à la gestion de la voirie et des autorités locales et publiques. De même qu’un communiqué de la Socité précitée, dont Le Site info détient copie, a précisé que l’objectif de cette mobilisation a été assigné sous la superstition de la commune urbaine de la capitale économique du Royaume, sous forme de programme à mettre en œuvre, concernant la mise à disposition de plus de 880 camions et quelque 5400 techniciens de surface.

« Casablanca pour l’environnement » a également assuré avoir mis en œuvre toutes les conditions de travail à la décharge contrôlée de Casablanca en vue d’accueillir des contingents de camions supplémentaires, chargés de cette opération, ainsi que de celle de l’enfouissement de grandes quantités d’ordures, déchets et autres détritus, aussi bien le jour de l’Aïd que les jours suivants.

De surcroît, la même source, en collaboration avec la commune urbaine de Casablanca, a lancé une vaste campagne de sensibilisation, une semaine avant le jour de l’Aïd, avec l’organisation d’une caravane vocale,-par mégaphones-, au niveau des 16 arrondissements, sillonnant les quartiers, les avenues et les rues de la ville, avec distribution de sacs en plastique.

Des espaces de sensibilisation et de distribution des sacs en plastique ont été aussi prévus dans les différents centres commerciaux, a encore souligné le communiqué de « Casablanca pour l’environnement ».

Larbi Alaoui