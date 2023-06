L’acteur Tarik Boukhari fait face à de nouvelles accusations

L’acteur marocain, Tarik Boukhari, est poursuivi en liberté provisoire par la justice, a appris notre magazine digital « Ralia ».

Et selon une source fiable de « Ralia », l’artiste est accusé d’ivresse sur la voie publique, d’insultes offensantes, ainsi que de vandalisme de biens publics et de sommes d’argent détenues et appartenant à autrui. Tarik Boukhari est donc poursuivi en liberté provisoire et ce, après avoir versé une caution, a ajouté la même source.

Par ailleurs, le tribunal a fixé la date de la première audience du procès de l’acteur au lundi 3 du mois de juillet prochain. Cependant, dans une communication téléphonique de « Ralia » avec Tarik Boukhari, celui-ci a formellement démenti toutes les accusations portées à son encontre.

De même que l’acteur a tenu à préciser qu’il a cessé de consommer des boissons alcoolisées depuis très longtemps et qu’il tient, depuis, à se rendre à la mosquée, tout en passant le reste du temps auprès de sa petite famille.

L.A.