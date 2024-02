Casablanca: un directeur d’école fait face à de lourdes accusations (VIDEO)

Le directeur d’une école primaire, dans l’arrondissement Sbata, à Casablanca, est accusé de viol à l’encontre de plusieurs élèves. Une enquête a ainsi été ouverte par les autorités pour définir les circonstances exactes de cette affaire qui a provoqué un véritable tollé.

A ce propos, plusieurs parents d’élèves se sont confiés à Le Site info, indiquant que le suspect n’aurait jamais commis ce genre de délit.

«Il est connu pour son sérieux, son honnêteté et sa gentillesse. Je suis certain qu’il est innocent», souligne un parent, précisant que le directeur prendra sa retraite dans trois mois. «Il a toujours été exemplaire, pendant des années de bons et loyaux services», a-t-il assuré.

H.M.