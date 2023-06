Russie: deux Marocains fuient devant les forces de Wagner (VIDEO)

La ville de Rostov-sur-le-Don, au sud de la République fédérale de Russie, a vécu une situation peu ordinaire, samedi 24 juin.

Ceci, après les déclarations d’Evguéni Prigogine, chef des milices armées des mercenaires de Wagner, affirmant être entré avec ses troupes en Russie et avoir pris les commandes de tous les centres militaires, de même que de l’aéroport et du commandement de police.

Le chef des mercenaires a également menacé que ses troupes allaient marcher vers Moscou, la capitale de Russie. Et à Rostov même, le déploiement des forces de Wagner, en uniformes et surarmés, dans les avenues et rues de la ville, a suscité une grande frayeur et une panique générale indescriptible au sein de la population.

Ce qui a incité de nombreux habitants à fuir Rostov, à la recherche des lieux plus sûrs afin de préserver leur vie et celle des membres de leurs familles. Ainsi, plusieurs vidéos et photos ont enregistré la fuite des habitants de Rostov, ne sachant point les réelles raisons de la rébellion des mercenaires paramilitaires de Wagner contre les dirigeants russes et, à leur tête, le président Vladimir Poutine.

Et un enregistrement vidéo d’une TV russe de la place montre, parmi les nombreux fuyards, deux jeunes étudiants marocains qui, répondant à la question d’un journaliste, leur demandant s’ils sont russes ou des ressortissants étrangers, ont fait part de leur nationalité marocaine.

Nos deux jeunes compatriotes ont également précisé qu’ils poursuivent leurs études à Rostov, tout en exprimant leur grande peur concernant ce qui s’est produit.

Larbi Alaoui