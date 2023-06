Aïd Al-Adha: combien coûtent les moutons importés ?

Mohamed Jebli a dévoilé les prix des moutons importés d’Espagne, du Portugal et de Roumanie à l’occasion de l’Aïd Al-Adha.

Dans une déclaration à Le Site info, le président de la Fédération marocaine des acteurs de la filière élevage (FMAFE) a assuré que le prix du kilo est entre 50 et 56 dirhams, précisant que ces moutons sont donc moins chers que le cheptel local.

Et d’ajouter que le gouvernement a accordé une subvention aux éleveurs ayant importé les moutons afin de permettre à tous les ménages de se procurer les ovins pour l’Aïd Al-Adha.

Jebli précise également que l’offre en moutons est diversifiée cette année et que les Marocains ont l’embarras du choix en termes de races. «Les moutons importés n’ont été proposés à la vente qu’après de nombreux contrôles effectués par l’ONSSA. Ils sont arrivés il y a 15 jours au Royaume et ont subi plusieurs analyses afin de s’assurer qu’elles ne souffrent d’aucune maladie infectieuse», a-t-il expliqué.

Jebli a d’ailleurs tenu à rappeler que le Royaume a entamé l’import des moutons il y a trois mois, soulignant que leur viande est irréprochable.

La poursuite de la sécheresse et de l’inflation au cours de cette année a entraîné une augmentation des coûts de production, ce qui a contraint le gouvernement à importer de manière exceptionnelle et temporaire afin de préserver le cheptel national et stabiliser les prix à la consommation, en exonérant l’importation d’ovins de droits de douane et en octroyant un soutien à l’importation d’ovins destinés à l’abattage, fixé à 500 dirhams par tête.

Il s’agit ainsi de réduire et stabiliser le prix des viandes rouges sur le marché national, et de faire face à toutes les formes de spéculation et d’intermédiaire dans la commercialisation des viandes rouges et de préserver le cheptel.

Rappelons que quelque 22.000 têtes de bovins et 10.000 têtes d’ovins ont été importées depuis le lancement de l’opération d’importation des bêtes destinées à l’abattage en février 2023.

H.M.