Fès: la police fait tomber une trafiquante de drogue

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la brigade anti-gang relevant de la préfecture de police de Fès ont procédé, dans les premières heures de samedi, sur la base de renseignements précis fournis par les services de la Direction générale de la Surveillance du Territoire, à l’interpellation d’une femme âgée de 29 ans, pour son implication présumée dans une affaire de trafic de drogue et de psychotropes, apprend-on de source sécuritaire.

La mise en cause a été interpelée en flagrant délit de possession et de trafic de drogue, souligne la même source, notant que l’opération de fouille a permis la saisie de 3.330 comprimés psychotropes, dont 2.580 comprimés médicaux et 750 autres de type « Ecstasy », outre une somme d’argent qui serait issue de cette activité criminelle.

La prévenue a été placée en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire et d’interpeller les éventuels complices impliqués dans cette activité criminelle, conclut-on.

S.L.