Canicule au Maroc: un responsable alerte sur les coups de soleil

Avec les températures de plus en plus élevées en ce début de la saison estivale, dans presque toutes les régions du Royaume, le chargé de communication de la Direction générale de la météorologie (DGM) a donné un ensemble de conseils aux citoyens, afin de leur éviter d’attraper des coups de soleil.

Et dans une déclaration à Le Site info, Houssine Youaabed a conseillé aux citoyens de boire de l’eau et des liquides rafraîchissants, tels que des jus de fruits, et ne point s’exposer trop longtemps et directement aux rayons solaires de l’été.

Notre interlocuteur a également précisé qu’il est nécessaire de rester prudent et de faire preuve de vigilance, surtout à partir du début des après-midis où il ne faut absolument pas exposer les enfants et les personnes âgées aux rayons du soleil.

De même que pendant les déplacements inter-villes et les voyages, il est aussi conseillé d’éviter une longue exposition aux rayons de soleil, en partant tôt le matin et en n’oubliant pas de boire de l’eau et des liquides rafraîchissants, a souligné le charge de communication de la DGM.

