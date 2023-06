Aïd Al-Adha: un éleveur parle du mouton « sardi » (VIDEO)

Mustapha est éleveur d’ovins à Béni Mellal et il assure que la race ovine « sardi » est très importante et très appréciée au Maroc et dont l’offre est suffisante.

Cependant, a précisé Mustapha, il a beaucoup souffert et beaucoup lutté, depuis environ presque cinq ans, pour préserver l’élevage du « sardi » et ce, malgré la rareté de la pluviométrie et la succession de plusieurs années de sécheresse.

Cet éleveur d’ovins, originaire de Béni Meskine, commune rurale d’Oulad Fares El Halla, à proximité de la ville d’El Brouj, province de Settat, a aussi déclaré à Le Site info que le « sardi » fait partie des races ovines les plus connues de par le monde.

Et à propos de l’alimentation du « sardi », Mustapha a expliqué qu’il nourrit essentiellement ses ovins de maïs, d’orge et de soja, race ovine dont il a appris à pratiquer l’élevage, tout en sollicitant du ministère de l’Agriculture d’apporter aux éleveurs d’ovins le soutien nécessaire et l’assistance idoine, surtout à cause de la sécheresse que connaît le pays.

L.A.