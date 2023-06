Casablanca: nouvelle annonce concernant l’autoroute de contournement

Par LeSiteinfo avec MAP

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a annoncé, vendredi, qu’une coupure pour la mise en service d’une ligne électrique 63KV sera effectuée au point kilométrique PK15+480 (entre l’échangeur de Tit Mellil et l’échangeur Casa port).

S’adressant aux usagers de l’autoroute de contournement de Casablanca, ADM a souligné, dans un communiqué, que dans le cadre de réalisation des travaux de mise en conformité et de déviation des lignes HT&THT de l’ONEE interceptées par l’autoroute Tit Mellil-Berrechid, la circulation sera perturbée momentanément pendant deux heures entre l’échangeur de Tit Mellil et l’échangeur Casa port le samedi 24 entre 06h et 08h du matin et le dimanche 25 entre 06h et 08h du matin.

Le communiqué assure que la Société Nationale des Autoroutes du Maroc procédera à l’installation des dispositifs de signalisation provisoire aux endroits appropriés pour faciliter la circulation et s’excuse de la gêne occasionnée par ces travaux visant à renforcer davantage la sécurité autoroutière.

Pour plus d’information, ADM invite les usagers de contacter le centre d’appel au n°5050, ou de consulter l’appli ADM Trafic pour s’enquérir de l’état du trafic en instantané.

S.L.