Détournement de fonds: trois policiers risquent gros à Rabat

Le Bureau national de lutte contre la délinquance économique et financière relevant de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a déféré, jeudi, devant le parquet près la Cour d’Appel de Rabat, huit personnes, dont trois fonctionnaires de la police, pour leur implication présumée dans la dilapidation et le détournement de fonds publics, la falsification et la production de déclarations contenant des données falsifiées.

Un communiqué de la Direction générale de la sécurité nationale (DGSN) indique que la DGSN avait auparavant entrepris un audit interne de la gestion financière de l’école de cavalerie ayant fait état de fraude dans les marchés publics, ce qui a nécessité la suspension provisoire de l’ancien directeur de l’école au grade de contrôleur général, et sa soumission à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent.

Les recherches et investigations menées dans cette affaire, ajoute la même source, ont porté sur sept autres suspects, soupçonnés de leur complicité et de leur participation à ces actes criminels, dont cinq gérants d’entreprises contractantes en sus d’autres fonctionnaires de la police placés en détention aux fins de l’enquête dans le cadre d’une affaire distincte.

Les personnes déférées devant le parquet ont été incarcérées sur ordre de l’autorité judiciaire compétente, alors qu’une femme parmi les suspects a été placée sous contrôle judiciaire.

Cette affaire s’inscrit, selon le communiqué, dans le cadre des efforts déployés par les services de Sécurité nationale pour lutter contre les crimes de corruption financière, et pour consolider les principes d’intégrité et de moralisation de l’action du service de la police.

