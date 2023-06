Tricherie aux examens: une députée appelle à protéger les surveillants

La députée Touria Afif, du groupe du PJD à la Chambre des représentants, a déploré que chaque année scolaire n’est point épargnée par des violences physiques et verbales dont sont victimes des cadres pédagogiques chargés de la surveillance des épreuves d’examens.

Et particulièrement, lors de celles de l’examen national du baccalauréat, de la part de candidates et de candidats malhonnêtes qui veulent absolument tricher coûte que coûte.

Aussi, la députée du parti islamiste a-t-elle adressé une question au ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, évoquant les agissements des tricheurs qui, en riposte à la noble mission des surveillants, se « vengent » lâchement sur ces derniers, en perpétrant à leur encontre des actes de violence, aussi bien physiques, parfois, que verbales très souvent.

Touria Atif a également tenu à rappeler que les victimes sont des cadres pédagogiques qui accomplissent la mission qui leur a été confiée, avec responsabilité et conscience professionnelle certaines. Et ce, pour interdire toute tentative de ce phénomène néfaste et récurrent de triche, contraire aux valeurs du système d’enseignement et formation et menaçant les valeurs de la citoyenneté , ainsi que celles de l’avenir du Pays.

Par conséquent, la députée PJDiste s’est interrogée sur les mesures que compte prendre le ministère de tutelle, en vue de la garantie de la protection sécuritaire et morale des surveillants, accomplissant leur mission avec abnégation dans le but de préserver l’égalité des chances de tous les candidates et de tous les candidats, sans exception aucune.

Larbi Alaoui