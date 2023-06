Aïd Al-Adha: la hausse des prix des billets de voyages arrive au Parlement

La députée Nadia Touhami, du groupe du Parti du Progrès et du Socialisme, à la Chambre des représentants, a adressé une question écrite, mercredi 21 juin, au ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil.

A celui-ci, la députée du parti du Livre a évoqué l’augmentation exorbitante des billets de voyage en autocars, pratiquée pendant les fêtes nationales et religieuses, ainsi que pendant les différentes vacances et des congés. Au moment où les citoyens pâtissent énormément des revues répétitives et abusives à la hausse des prix de la majorité des produits de première nécessité, leurs déboires sont multipliés par l’augmentation exorbitante des prix des billets du transport routier, surtout à quelques encablures de la célébration de l’Aïd Al-Adha, a déploré Nadia Touhami.

Ceci, a-t-elle ajouté, alors que le gouvernement avait commencé, dès le début du mois de mars 2022, à octroyer des subventions conséquentes et exceptionnelles au profit des professionnels du secteur du transport routier, afin de porter assistance à ce dernier. Et ainsi, contribuer à la réduction des répercussions de l’augmentations des prix des carburants, au niveau du marché intérieur, a rappelé la députée PPSiste.

Par conséquent, Nadia Touhami a demandé à Mohammed Abdeljalil les raisons de cette revue à la hausse exorbitante des prix des transports, particulièrement à l’occasion des fêtes et des vacances. Comme elle s’est interrogée sur les mesures que compte prendre le ministère du Transport et de la Logistique afin de contrecarrer ces augmentations abusives et alarmantes.

Larbi Alaoui