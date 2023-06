Un classement des hôtels au Maroc, mais comment ?

C’est l’info du moment. Le Maroc veut renforcer la réglementation en matière d’hébergement touristique, avec un projet de décret visant à améliorer la surveillance, la classification et la qualité des services dans les hôtels.

Pour assurer aux touristes le meilleur rapport qualité-prix, il y aura donc un classement des établissements touristiques. Pour cela, des inspections-surprises seront organisées secrètement pour évaluer les prestations des hôteliers.

La réforme ne peut qu’être accueillie sereinement par les professionnels qui n’ont rien à se reprocher. Ces derniers demandent simplement à ce que les choses se fassent dans la transparence. La participation des associations professionnelles aux commissions dudit classement est vivement souhaitée.

Concernant les tarifs proposés par les hôteliers, on espère que la nouvelle réglementation pourra contribuer à assainir le secteur. Il faut dire qu’à l’approche de l’Aïd al-Adha, synonyme de vacances pour de nombreuses familles marocaines, les prix ne cessent de flamber et les hôtels affichent complet dans les villes les plus prisées.

Les mois de juillet et août réaliseront, à coup sûr, des records en matière de tourisme au Maroc. C’est donc à l’administration et aux professionnels de faire en sorte que cette période se déroule dans les meilleures conditions possibles pour les étrangers, les Marocains du monde et les résidents.

Compte tenu de l’inflation qui touche le monde entier, le Royaume a une véritable carte à jouer pour tirer son épingle du jeu. Et pour cela, la recette est toute trouvée : des prix attractifs et un service de qualité sont nécessaires. Faut-il le rappeler, le soleil, les infrastructures, les paysages, la cuisine… sont des atouts que nous possédons déjà. À nous de les mettre en valeur !

Hicham Bennani