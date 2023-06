Casablanca : faut-il bannir les trottinettes électriques ?

Malgré la traque récente des autorités, des trottinettes électriques circulent toujours en périmètre urbain. Il faut dire que la loi n’est pas assez claire à ce sujet. A-t-on le droit de rouler en trottinette en pleine ville ? Quid du port du casque ? De l’âge ? De la vitesse autorisée ? De ce que l’on sait, à Casablanca par exemple, ces véhicules sont souvent vendus illégalement à Derb Ghallef et les autorités saisissent régulièrement des trottinettes pour excès de vitesse ou non-port du casque.

Un cadre réglementaire devrait bientôt voir le jour pour clarifier la situation. En attendant, ces véhicules représentent un réel danger pour ceux qui les utilisent, mais aussi pour les piétons et les automobilistes. Il faut dire qu’en général, on les voit sillonner les artères de la capitale économique à des heures de forte affluence, parfois à contresens et souvent, sans aucun respect du Code de la route (feu rouge, stop, vitesse, etc.).

Selon nos sources, les trottinettes électriques sont autorisées uniquement sur les pistes cyclables. Et les amendes pour les contrevenants peuvent aller jusqu’à 6.000 dirhams. Une dissuasion visiblement insuffisante. Conclusion : il serait grand temps de réguler trottinettes, cyclomoteurs, quads et motos sans permis. Souvent vendus illégalement, ces engins font fi du respect de la circulation et mettent en danger tous ceux qu’ils croisent. L’appel est lancé. Interdire totalement n’est pas la solution… mais il faut sanctionner les «fous» du guidon. Il y va de notre sécurité à tous.

H.B.