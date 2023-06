Abdessamad Nacer fait ses adieux à ses collègues marocains d’Al Jazeera (PHOTO)

Les journalistes marocains de la chaîne qatarie Al Jazeera ont réservé un très bel hommage à leur camarade, ami et compatriote, l’excellentissime animateur TV et présentateur de JT et d’émissions de très bonne qualité, Abdessamad Nacer.

Celui-ci a tenu à célébrer cet évènement en son honneur, et en guise d’adieux à la chaîne précitée, de sa propre et conviviale manière. « Vous n’êtes point uniquement des collègues, ayant traversé ensemble le temps et les lieux afin que tout un chacun passe à une autre période de sa vie! Vous êtes plutôt des frères dont l’amitié et l’amour resteront ancrés à jamais », a écrit Abdessamad Nacer, via son compte officiel du réseau social Twitter.

Et d’ajouter, entre autres belles phrases de reconnaissance amicalo-fraternelle: « Vous avez de bons cœurs, des âmes pures et vous êtes le symbole de la fidélité, en ces temps d’ingratitude et de mésestime. C’est vous qui enjolivez et meublez les lieux. Vous êtes sa joie et sa félicité et vous restez dans le cœur, malgré votre éloignement de la Patrie ». Et Abdessamad Nacer de conclure son tweet par cette phrase sublime: « Car si vous êtes loin de la Patrie, vous ETES la Patrie! ».

Par ailleurs de nombreux journalistes, artistes et internautes ont exprimé leur soutien infaillible et leur solidarité agissante vis-à-vis de l’animateur TV, présentateur de JT et créateur de nombreuses émissions de grande facture, Abdessamad Nacer.

Notre cher compatriote, comme tout le monde le sait, a été congédié abusivement d’Al Jazeera, tout « simplement » parce qu’il a pris à cœur, dans un tweet personnel, qu’il n’a pas voulu supprimer ou en changer quelques mots, de défendre l’honneur des Marocaines, en riposte à la diffamation honteuse d’une chaîne officielle du pays voisin de l’est du Royaume.

Larbi Alaoui