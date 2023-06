Bac 2023: Chaimae El Bahyaoui, titulaire de la meilleure moyenne nationale, s’exprime

Avec une note de 19,52 sur 20, l’élève Chaimae El Bahyaoui (sciences physiques/section française) du lycée qualifiant Errazi de la direction provinciale de Settat a décroché la meilleure moyenne générale au baccalauréat au titre de l’année 2023 à l’échelle nationale.

Selon l’AREF Casablanca-Settat, la session ordinaire de l’examen national unifié pour l’obtention du baccalauréat 2023 a été marquée par une amélioration tangible des indices de qualité dans la mesure où 24.872 ont obtenu leur Baccalauréat avec mention « assez bien » et plus.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, Chaimae Bahyaoui a indiqué que ce résultat n’est pas le fruit du hasard, mais bien le résultat des efforts consentis durant toute l’année, soulignant qu’elle opte pour des études en médecine.

Pour sa part, le père de Chaimae, Miloud Bahyaoui a exprimé sa grande joie et sa fierté des résultats obtenus par sa fille grâce à sa détermination et aux efforts consentis par le staff pédagogique et administratif.

Le directeur du lycée Errazi, Said Hamdaoui a salué Chaimae Bahyaoui connue pour ses qualités, son engagement et son assiduité.

Au total 245.109 candidats scolarisés de l’enseignement public et privé ont passé avec succès la session normale de l’examen national unifié du baccalauréat 2023, enregistrant un taux de réussite de 59,74%, soit au même niveau d’avant la session de 2019.

Sur les 245.109 candidats ayant passé avec succès les examens de la session normale, 142.051 sont des filles.

Le nombre total des candidats ayant obtenu le baccalauréat a augmenté de 14.000, soit 6% par rapport à la même session de 2022, alors que le nombre des candidats ayant passé l’examen a augmenté de 18% cette année en comparaison avec la session de l’année dernière, explique la même source.

