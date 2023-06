Transports: les prix des billets flambent à l’approche de l’Aïd Al-Adha

Comme à l’approche de chaque fête religieuse, la prochaine célébration de l’Aïd Al-Adha n’échappe pas à la règle de la flambée des prix des billets et tarifs des transports en autocars ou en grands taxis.

Et comme à l’accoutumée, les potentiels voyageurs sont en grogne et sont indignés par cette revue à la hausse. Mais certains sont bel et bien obligés de s’y soumettre à contrecœur, pourtant, tant ils attendent cette occasion festive pour retrouver les leurs qui résident dans une autre ville du Royaume.

Ceci est confirmé par les témoignages de citoyens recueillis par Le Site info, confirmant que les prix des billets de voyage par autocar ont doublé, voire triplé, qualifiant ces augmentations d’exorbitantes et d’abusives. Un autre citoyen a déploré que le prix d’un billet de voyage peut bien atteindre les 400 DH pour les destinations éloignées de la ville de résidence.

De même que d’autres citoyens ont tenu à lancer un appel aux autorités concernées, demandant leur intervention afin qu’elles prennent les mesures nécessaires concernant la fixation des prix des transport. Surtout à l’occasion de la célébration de fêtes et de vacances scolaires, entre autres évènements où les déplacements intervilles des familles marocaines sont beaucoup plus fréquents et plus nombreux qu’au cours de chaque année.

Larbi Alaoui