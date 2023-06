Droits d’auteur: les propriétaires des cafés refusent de payer l’amende

La grogne des propriétaires des cafés et des restaurants s’amplifie depuis la réception d’avis d’avertissements émanant du Bureau marocain du droit d’auteur.

Lesquels avis les somment de s’acquitter des redevances dues aux droits d’auteur de la production d’extraits musicaux et de programmes TV diffusés dans leurs établissements. La réponse des cafetiers et des restaurateurs a été nette, claire et sans ambages, synonyme de leur refus catégorique de payer ces soi-disant redevances exigées par le BMDA et dont le montant peut atteindre les 7000 DH dans certains cas.

Les concernés appellent aussi le BMDA à revenir sur ces décisions d’imposition et que, dans le cas contraire, ils auront recours à d’autres moyens contestataires et de résistance.

Rappelons que Noureddine El Harrak, le président de l’Association nationale des propriétaires de cafés et de restaurants (ANPCR) du Maroc, a affirmé que le Bureau national va organiser une réunion à ce sujet, tout en conseillant aux professionnels du secteur de ne point payer ces redevances. Plus encore, il est demandé aux concernés aux quatre coins du Royaume d’avoir recours à la justice afin de déposer plainte à l’encontre du chantage et de l’abus du Bureau marocain du droit d’auteur.

Notre interlocuteur a aussi émis ses craintes que la situation risque de déborder si l’on ne parvient pas à calmer les esprits au sein du secteur des cafés et des restaurants.

Larbi Alaoui