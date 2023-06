Les prix de la volaille se stabilisent avant Aïd Al-Adha

Les prix de la volaille se sont enfin stabilisés. Contacté par Le Site info, Khalid Rabti, le chargé de communication de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA), a indiqué que le kilo coûte désormais entre 16 et 17 dirhams, au grand soulagement des consommateurs.

Les prix de la volaille avaient grimpé ces dernières semaines à cause de la baisse de production. Plusieurs éleveurs avaient suspendu leur activité à cause de la cherté des prix de la nourriture, notamment le mais et le soja.

Aujourd’hui, plusieurs éleveurs ont relancé la production, espérant un retour à la normale d’avant-covid. D’ailleurs, le prix de la volaille connaîtra une nouvelle baisse dans les prochains jours, précise notre source.

H.M.