De plus en plus d’enfants mendiants dans les rues de Rabat

A quelques encablures du début de la saison estivale et des vacances scolaires, les avenues principales de la capitale du Royaume se sont transformées en contingents, formés surtout d’enfants, pratiquant la mendicité manifeste, en prétextant vendre des mouchoirs en papier aux passants, ainsi qu’aux automobilistes arrêtés à un feu rouge.

Ces petits mendiants, déguisés en vendeurs, pullulent aux espaces et avenues névralgiques de Rabat qui connaissent une grande affluence de citoyens et de visiteurs nationaux et étrangers, et particulièrement sur la belle avenue Mohammed V du centre-ville.

Cette pratique de la manche a aussi abusivement lieu devant la porte principale du Parlement, sis également avenue Mohammed V, ce qui constitue un désagrément considérable aux passants, devant les yeux des agents des services sécuritaires, omniprésents sur et devant les lieux. Et à ce propos, l’acteur civil et président du Forum de l’enfance à Rabat, Abdelali Rami, avait précédemment révélé que la mendicité pratiquée par des enfants est un phénomène récurrent, depuis très longtemps, et perdure dans sa prolifération. Surtout, a-t-il déploré, pendant les grandes occasions dont la saison estivale!

A rappeler que ce phénomène avait été évoqué sous l’Hémicycle l’année dernière. Et ce, à travers une question du groupe istiqlalien de l’Unité et de l’Egalitarisme, adressée à la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar.

Et il avait été demandé à celle-ci l’intervention de son Département dans le but sain de mettre un terme à la mendicité pratiquée par des enfants sur les avenues de Rabat.

Larbi Alaoui