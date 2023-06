Apple fait un clin d’œil à Marrakech lors de la présentation du Vision Pro (VIDEO)

Après Ferrari, Armani, ou encore Vogue, c’est au tour du leader mondial Apple de mettre les projecteurs sur la destination Maroc et de booster sa notoriété. Le 5 juin, Apple a profité de sa conférence WWDC 2023 pour présenter son casque de réalité mixte, appelé Apple Vision Pro.

La conférence de la WWDC s’est attachée à donner plusieurs cas d’usage pour que l’on saisisse les différentes possibilités offertes par le Vision Pro. Voir un film, jouer à des jeux vidéo, enregistrer une vidéo en 3D pour avoir la possibilité ensuite de revoir une scène comme si elle était vraie, avec de la profondeur et une incrustation dans le paysage. Lors de cette présentation mondiale, Apple a fait du Maroc et de Marrakech un cas d’usage pour montrer les fonctionnalités en format magasine en mettant en avant l’exotisme de Marrakech. « Marrakech, la destination pleine d’authenticité et d’histoire que vous ne pouvez pas manquer » c’est ainsi qu’Apple présente la ville ocre. À un autre moment, c’est toute la destination Maroc qui est mise en avant.

L’ONMT se félicite de cette mise en lumière, une nouvelle fois de la destination Maroc avec une visibilité mondiale à travers l’une des entreprises du secteur de la technologie les plus cotées au monde. Cette mise en lumière vient ainsi une nouvelle fois récompenser l’impact positif de la promotion faite pour la destination Maroc notamment à travers la campagne « Terre de Lumière », une campagne plébiscitée dans le monde entier. La destination Maroc fait rêver plus que jamais les touristes du monde entier.

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) est convaincu que c’est notamment avec ce type de communication indirecte, que l’engouement pour le Maroc sera décuplé et que le pays pourra entrer de pleins dans le Top 10 des destinations touristiques mondiales les plus admirées.