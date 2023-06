Le Maroc renforce son arsenal militaire

Le système de défense et l’arsenal militaire des Forces armées royales (FAR) viennent d’être renforcés par l’acquisition de missiles antichars chinois HJ-9A.

Et selon un article publié par « The Defence Post », spécialisé dans les informations concernant le domaine de le sécurité et de la défense, le système de missiles chinois acquis par le Maroc, appelé aussi « Red Arrow 9A », a été essentiellement conçu pour atteindre des cibles, aussi bien fixes ou mobiles, tels que les chars, les véhicules blindés et les fortifications.

Le HJ-9A est un lanceur de missiles dont la portée est de plus de 6 kilomètres et qui peut être installé sur un véhicule ou sur un trépied depuis le sol. La même source a aussi précisé que la particularité de ce système chinois de missiles antichars est de pouvoir pénétrer, avec son ogive tandem, jusqu’à 1200 millimètres de blindage réactif.

De même, a ajouté « The Defence Post », le système de guidage radar, utilisé par le missile HJ-9A, est à ondes millimétriques. Sachant que ledit missile a été mis en service pour la première fois, en 2005, par l’armée chinoise, a-t-on encore rappelé.

Larbi Alaoui