Marrakech: descente policière dans un centre de massage

Les services sécuritaires de Marrakech ont effectué une descente, il y a deux jours, dans un centre de massage au quartier Guéliz.

Ils y ont interpellé plusieurs personnes impliquées dans la direction et la gestion de salles de massage non autorisées, a appris Le Site info d’une source fiable. Celle-ci a aussi précisé que la Sûreté nationale avait reçu de nombreuses plaintes de citoyens, faisant état d’activités « suspectes » dans ce centre de massage de Guéliz.

Ces doléances de citoyens ont été prises au sérieux par qui de droit, comme de coutume, et une descente de police a été effectuée dans les lieux. Et les personnes interpellées ont été remis aux éléments de la police judiciaire pour complément d’enquête sur cette affaire de salle de massage non autorisées, a souligné la même source.

