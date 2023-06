Rabat: six nouvelles nominations à de hautes fonctions (Conseil de gouvernement)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville -Département de l’Aménagement du territoire national et de l’Urbanisme-, Mohammed Tigratine a été nommé directeur des affaires juridiques, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Pour sa part, Said Lahbil a été nommé Directeur de l’Agence urbaine d’Oujda, alors que Ibtissam El Hammoumi a été nommée directrice de l’Agence urbaine de Taroudant-Tiznit-Tata, a ajouté le ministre.

Au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abderrahim Khalidi a été nommé directeur de l’École nationale supérieure d’art et de design (ENSAD), Abderrahmane Nounah a été nommé directeur de l’École supérieure de technologie de Salé (EST-Salé) et Khadija El Hariri, directrice de l’Ecole Normale Supérieure de Marrakech (ENS-Marrakech).

