Casablanca produit 4000 tonnes de déchets par jour (VIDEO)

L’Association « Bidaouia » a discuté et débattu, mardi 30 mai, des problèmes dont pâtit la capitale économique, dont essentiellement le problème des ordures ménagères et de déchets, entre autres détritus.

A cette réunion, ont répondu présent le wali de la Région et Abdellatif Maazouz, président de la Région de Casablanca-Settat, ainsi que la maire RNIste de Casablanca, Nabila Rmili.

Celle-ci, à ce propos des ordures, a affirmé que l’on en collecte 4000 tonnes au quotidien. Ce qui constitue une quantité très élevée, a-t-elle souligné. De même que dans une déclaration en marge de cette réunion, Nabila Rmili a assuré que la commune déploie de considérables efforts dans l’objectif de parvenir à ce que la capitale économique du Royaume soit « une ville propre ». Lequel objectif ne pourrait être atteint que grâce à l’implication de tout le monde, aussi bien les intervenants que les citoyens, a précisé la maire de Casablanca.

Et de poursuivre que la commune alloue un budget très important, consacré à la collecte des ordures car il s’agit bien d’un problème dont souffre la ville. Nabila Rmili a également déploré que les ordures résiduelles soient devenues une véritable calamité, sachant qu’il y en a 5 tonnes qui sont entassées et qu’il faudrait procéder à l’élimination.

La maire de Casablanca a aussi expliqué que 70 % des ordures et autres déchets et détritus sont liquides, à cause des eaux de pluie ou autres et provoquent une dangereuse pollution environnementale.

Larbi Alaoui