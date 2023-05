Fermeture d’un bazar à Casablanca: l’un des héritiers lance un SOS (VIDEO)

Les autorités locales de Casablanca ont procédé, lundi 29 mai, à la fermeture d’un bazar. Ceci, a-t-on appris, après 23 longues et fastidieuses années de procédures judiciaires dans les tribunaux.

Et l’un des héritiers de ce local a déclaré à Le Site info que cette décision de fermeture était attendue par les ayant droits et que ceux-ci ne s’y opposent aucunement. Notre interlocuteur a ajouté que les marchandises du bazar vont être retirées et que les héritiers attendent que l’on leur remette les clés du local.

Il a poursuivi que le locataire a refusé de leur remettre lesdites clés, ce qui les a mis dans l’obligation d’avoir recours à la justice.

L.A.