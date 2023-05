Rabat: l’appel à la grève divise les cafetiers

La Fédération nationale des associations des cafés, des restaurants et des unités touristiques au Maroc a appelé à ne pas répondre à l’appel à la grève, proposée par l’une des associations de professionnels du secteur et dont la date a été fixée au mercredi 31 mai, à Rabat.

Il est alors préconisé par ladite Fédération d’adopter des méthodes autres que le débrayage, plus logiques et plus conséquentes, afin de faire entendre sa voix et parvenir à faire connaître ses revendications légitimes aux parties responsables concernées, pour trouver les meilleurs compromis avec ces dernières, loin de toute démarche non réfléchie dont les conséquences sur les activités du secteur ne pourront être que négatives.

Ainsi, dans un communiqué, la Fédération nationale des associations des cafés, des restaurants et des unités touristiques au Maroc a affirmé qu’il ne faut pas passer outre ou s’opposer à l’intérêt de la patrie, ni à celui général de la société, y compris les institutions étatiques et les professionnels du secteur.

De même que le communiqué a tenu à préciser que la partie appelant à la grève n’est point affiliée à la Fédération et, de ce fait, se doit d’assumer son entière responsabilité. Ceci, en réitérant fermement que la Fédération n’a absolument rien à voir avec cette décision de débrayage, ainsi que toute mesure abusive, contraire à la déontologie et dépassant « les limites du respect et de la courtoisie ».

Larbi Alaoui