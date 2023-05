Chômage, cherté des prix… Les Oujdis lancent un SOS (VIDEO)

De très nombreux citoyens de l’Oriental ont révélé plusieurs problèmes dont ils pâtissent au quotidien, dont le chômage des jeunes et des moins jeunes, les soucis liés aux moyens et de communication, ainsi et surtout, la revue à la hausse astronomique des prix des produits de première nécessité.

Ainsi, dans une déclaration à Le Site info, nombreux sont les Oujdis, femmes et hommes, qui ont déploré que les citoyens de la région orientale du Royaume souffrent énormément du manque flagrant d’opportunités de trouver des postes d’emploi, tous secteurs confondus, à cause du manque d’usines et d’ateliers inexistants ou aux abonnés absents. Conséquence grave, parmi d’autres répercussions négatives, plusieurs jeunes s’adonnent aux drogues et autres dangereux stupéfiants prohibés, ont regretté nos interlocuteurs.

Par ailleurs, tous les témoignages recueillis par Le Site info ont tenu à assurer amèrement que la population se plaint de nombreux problèmes sociétaux et que l’Exécutif se doit absolument d’intervenir afin de trouver les solutions adéquates pour palier ces problèmes, avant que la situation ne devienne pire qu’actuellement..

Ceci, car l’on ne peut laisser les choses en l’état, ont fermement souligné les citoyens de l’Oriental.

Larbi Alaoui