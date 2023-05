Service militaire: le 37è contingent des appelées célébré à Témara

Par LeSiteinfo avec MAP

La cérémonie de clôture des deux étapes de la formation militaire et de la qualification professionnelle pour les appelées au service militaire (37è contingent), s’est déroulée cette semaine, au Centre d’instruction des services sociaux des Forces Armées Royales (FAR) à Témara.

Les 282 appelées ont suivi une formation commune de base pendant les quatre premiers mois de la période de service militaire, tandis que la deuxième phase (8 mois) a été consacrée à la qualification professionnelle dans plusieurs spécialités en tenant compte des compétences et des niveaux d’études des appelées.

La phase de formation de base s’est concentrée sur sa composante militaire, y compris les mouvements militaires et les arts martiaux, l’éducation à la citoyenneté, l’éducation physique et autres, qui visent à renforcer les valeurs morales ainsi que la discipline chez les appelées et à les initier au mode de vie militaire.

Quant au volet de la qualification professionnelle tant dans ses aspects théorique et pratique, qui sont principalement les spécialisations de l’informatique, de l’assistance à la personne, de l’esthétique, de la coiffure et de la couture moderne, il tend à acquérir de nouvelles compétences pour les appelées qui les outillerait à s’intégrer dans le marché du travail.

Dans ce sens, et grâce au partenariat conclu entre les Forces Armées Royales et l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT), plusieurs visites de terrain ont été programmées dans les unités de formation des Forces Armées Royales, afin d’apporter un appui technique et professionnel, permettant aux appelés de bénéficier d’un programme de formation diversifié qui comprend 60 spécialisations qui leur ont permis d’acquérir des compétences et des capacités dans plusieurs domaines, facilitant ainsi leur accès au marché du travail.

A l’issue de l’étape de qualification professionnelle, une commission mixte entre les FAR et l’OFPPT a organisé un examen pour évaluer les acquis et déterminer les appelées qui recevront une attestation de spécialisation.

Dans une allocution faite lors de cette cérémonie de clôture présidée par le Commandant de la Place d’armes de Rabat-Salé, le général Abdellah Boutaleb, le commandant du Centre d’Instruction des Services sociaux des Forces Armées Royales – Témara, le colonel Rachid Chathi a mis en exergue l’engagement, la discipline et la bonne conduite dont les appelées ont fait preuve durant la période de formation, ce qui s’est traduit par les bons résultats obtenus et les objectifs attendus du service militaire.

Le colonel Rachid Chathi a également souligné les atouts de cette formation militaire et de qualification professionnelle qui contribuera inévitablement à faciliter l’intégration de ce contingent dans le tissu socio-économique national et à soutenir les chances de réussite dans l’accès au marché du travail ou la réalisation des projets personnels, appelant les bénéficiaires de cette formation à préserver ce qu’elles ont acquis des nobles valeurs et principes militaires et à être un exemple honorable pour la jeunesse marocaine.

Dans une déclaration à la presse, les appelées au service militaire ont exprimé leur satisfaction quant au bon déroulement de la formation militaire et qualification professionnelle leur permettant d’acquérir de nouvelles connaissances théoriques et pratiques, exprimant leur espoir que ces deux étapes de formation facilitent leur intégration dans le marché du travail au sein des rangs des Forces Armées Royales.

L’une des bénéficiaires, Chaimae Mabrouk, élève officier au 37è contingent des conscrites au service militaire au Centre d’Instruction des Services sociaux des FAR- Temara, a qualifié cette formation d’étape distinguée et riche de connaissances et nouvelles compétences.

Ayant suivi une formation professionnelle en informatique, elle a affirmé que cette expérience est susceptible de lui ouvrir de nouveaux horizons dans le marché du travail ou pour l’intégration des rangs des FAR.

De son côté, Nadia Chbai, élève officier, a exprimé sa fierté de faire partie de la famille des FAR, saluant la qualité d’encadrement et de la formation qui lui ont permis de surmonter ses peurs relatives à cette nouvelle expérience.

Cette appelée, qui a choisi de suivre une formation d’aide aux personnes, a relevé que la première étape de formation lui a permis d’acquérir les principes de discipline militaire notamment la discipline et le respect de la hiérarchie, la pratique du sport, l’adaptation aux équipes, soulignant que cette certification qualifiante lui permettra d’accéder à de nouvelles perspectives dans le marché du travail, appelant à saisir cette opportunité en vue d’acquérir de nouvelles compétences et participer au développement de la société.

Cette cérémonie a été marquée par la remise des attestations de formation professionnelle aux conscrites dans les domaines de l’informatique, l’aide aux personnes, l’esthétique, la coiffure, la couture moderne et le soutien scolaire.

A l’issue de la cérémonie de remise des diplômes du 37e contingent des appelés du service militaire au Centre d’Instruction des Services sociaux des FAR- Temara les appelées ont organisé un défilé militaire au sein de ce centre.

