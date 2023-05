L’acteur turc Alp Navruz exprime son amour pour le Maroc (VIDEO)

Le célèbre acteur turc, Alp Navruz, est actuellement à Casablanca afin de faire la promo de l’une des plus grandes marques turques de vêtement, au Morocco Mall.

Lors d’une conférence de presse tenue en marge de cette visite, l’artiste s’est dit honoré par l’accueil auquel il a eu droit au Maroc et a loué la beauté du Royaume qu’il visite pour la première fois. «L’histoire, la gastronomie et la culture marocaine sont exceptionnelles. Je me sens comme chez moi ici. Je trouve que les cultures marocaine et turque sont similaires. D’ailleurs, je compte bientôt retourner au Maroc et découvrir d’autres villes», a confié Alp.

Rappelons que les téléspectateurs marocains connaissent bien l’acteur turc, à travers essentiellement les trois feuilletons doublés en arabe suivants: « Fadila wa banatiha » (Fadila et ses filles), »Wajaa alqalb » (Mal du cœur) et « Hikayat al jazira » (Histoire d’une île).

D’un autre côté, Alp Navruz est en tête de la liste des artistes turcs les plus beaux et les plus séduisants, selon un sondage effectué par le site « Kislarisoriyor.com ». Détenant cette première position du classement, il dépasse ainsi Burak Özçivit, Kivanç Tatlitug (4ème), ainsi que Kerem Bürsin (3ème) et, enfin, Aytaç Sasmaz (2ème).

H.M.