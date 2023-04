Youtube: qui a supprimé le dernier cover de Dounia Batma ?

Les fans et followers de la chanteuse marocaine, Dounia Batma, ont été désagréablement surpris par la suppression du cover (ndlr, mot anglais signifiant reprise d’une chanson, appelé aussi « cover version ») de la chanson « Ghazali » de la chaîne officielle de leur idole qui y chante de la musique raï. Ceci, moins de 24 heures après la diffusion dudit cover.

Plusieurs internautes du réseau social Instagram ont exprimé leur mauvaise surprise et se sont interrogés sur la raison principale qui aurait incité le site web d’hébergement de vidéos et média social, Youtube, à procéder à cette suppression.

Des personnes ont cru penser que la raison serait la campagne de dénigrement menée par des internautes des réseaux sociaux du pays voisin de l’est contre la chanteuse marocaine. Ou de deux choses l’une, selon certains observateurs: soit les détracteurs de la chanteuse auraient accusé celle-ci d’avoir plagié la chanson, soit c’est l’interprète de la chanson « Ghazali » lui-même, Mouh Milano, qui aurait déposé plainte auprès de la direction de Youtube.

Eh bien non! La vérité est tout autre! Et elle est venue de la personne la plus concernée par cette suppression: Dounia Batma elle-même! La surprise est de taille car c’est la chanteuse marocaine qui a pris la décision de supprimer le cover de « Ghazali » de sa chaîne Youtube! Promo, coup de pub et marketing obligent, elle a voulu ménager le suspense et, selon ses dires, « tenir ses admirateurs en haleine », en attendant la sortie officielle de son nouveau tube.

Larbi Alaoui