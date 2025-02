Dounia Batma en larmes après avoir retrouvé ses filles (VIDEO)

Une vidéo de Dounia Batma, après sa libération, a suscité une vive émotion sur la Toile. Cet extrait, posté sur son compte Instagram, montre le moment où la chanteuse, en larmes, retrouve ses deux filles, Ghazal et Laila Rose.

On y voit l’artiste serrer ses enfants dans ses bras, submergée par l’émotion, après une séparation d’un an. Cette scène poignante a profondément touché ses fans, qui ont exprimé leur joie et leur compassion en commentaires.

Rappelons que Dounia Batma a quitté la prison de l’Oudaya, à Marrakech, le 31 janvier 2025, après avoir purgé sa peine.

La Cour d’appel de Marrakech avait condamné la chanteuse, en 2021, à un an de prison ferme. Le jugement rendu par le tribunal de première instance a été ainsi été alourdi, passant de 8 mois à un an, soit 4 mois de plus. En décembre dernier 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation de Rabat avait rejeté le pourvoi présenté par la chanteuse.

L’artiste est accusée de participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer.

H.M.